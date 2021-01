Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'élan haussier n'est toujours pas menacé Cercle Finance • 21/01/2021 à 16:50









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert sur une note positive jeudi, la dernière statistique des inscriptions au chômage ne s'étant pas révélée suffisamment inquiétante pour interrompre le train haussier des marchés. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 31.255,4 points, après avoir établi un nouveau plus haut absolu à 31.272,2 points, tandis que le Nasdaq s'adjuge 0,4% à 13.512,6 points après l'inscription d'un nouveau record historique au-delà des 13.530,1 points. La tendance est à peine freinée par les chiffres décevants des inscriptions hebdomadaires au chômage publiés avant l'ouverture. Le Département du Travail a fait état ce matin de 900.000 inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière aux Etats-Unis, contre 926.000 la semaine précédente. Ce reflux très poussif fait craindre une longue convalescence du marché du travail après le passage à vide lié à l'épidémie et ravive les doutes sur le redressement économique entamé cet été. D'un autre côté, ces tensions confirment aussi la nécessité de soutenir l'activité même après la présentation, la semaine dernière, du plan de relance de Joe Biden destiné à encourager la consommation des ménages. Les analystes font remarquer que la dynamique haussière des marchés boursiers repose sur la perspective d'un redressement de l'économie et sur la politique ultra-accommodante de la Réserve fédérale, autant d'éléments qui rendent les actions toujours aussi attrayantes. Du côté des valeurs, Travelers grimpe de 3% après avoir dévoilé un bénéfice net en hausse de moitié à 1,31 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de 2020, soit 5,10 dollars par action, un BPA dépassant largement l'estimation moyenne des analystes. Amazon s'octroie de son côté plus de 2% à la faveur d'un relèvement d'objectif de cours de BofA, qui estime que la valorisation du géant du commerce en ligne dispose encore d'une marge d'amélioration.

