Wall Street: l'élan haussier de la veille est freiné information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 15:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans tendance claire jeudi matin, les investisseurs éprouvant des difficultés à trouver une direction après des résultats et des indicateurs contrastés.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones est stable, tandis que celui sur le Nasdaq se replie de 0,2%, annonçant un début de séance hésitant.



Wall Street avait bénéficié d'un certain regain d'appétit pour le risque mercredi, qui s'était traduit par un bond de 2% pour l'indice Nasdaq Composite.



L'absence de véritables bonnes nouvelles ce matin, suite notamment à des publications d'entreprises diversement accueillies, risque néanmoins de freiner l'élan haussier amorcé la veille.



Les résultats trimestriels de Goldman Sachs et Morgan Stanley, pourtant meilleurs que prévu, ne semblent pas suffire à tirer les marchés d'actions à la hausse.



Les performances décevantes de Wells Fargo - qui a mis en garde contre un prochain ralentissement de la croissance dû à l'action de la Fed pour freiner l'inflation - semble avoir particulièrement refroidi l'enthousiasme des investisseurs.



Du coté de la macroéconomie, les nouvelles ne sont guère plus encourageantes.



Le Département du Travail a ainsi annoncé que les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient reparties à la hausse la semaine dernière, à 185.000 contre 167.000 une semaine plus tôt.



Les ventes de détail ont de leur côté affiché une petite hausse de 0,5% le mois dernier, à peu près comme prévu, après une augmentation de 0,8% en février.



Quant aux prix à l'importation, ils ont grimpé de 2,6% en mars sur fond, entre autres, de hausse des coûts de l'essence, confirmant là encore la tendance à l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis.



Ces chiffres favorisent la hausse du dollar, qui gagne actuellement 0,5% face à l'euro, tandis que sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans repart à la hausse, au-delà de 2,70%.