Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'élan des dernières semaines s'essouffle information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 15:01









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en léger recul mardi matin, dans un marché qui manque de direction suite au récent 'rally' d'automne qui a permis aux indices d'enchaîner quatre semaines consécutives de hausse.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,1% et 0,2%, laissant entrevoir un début de séance dans le rouge.



L'élan des dernières semaines semble s'essouffler, alors que le S&P 500 s'est adjugé pas loin de 11% depuis le 27 octobre, un bond qui s'est accompagné d'un écrasement de la volatilité.



L'indice VIX - souvent surnommé le 'baromètre de la peur' - évolue désormais autour de 12 points, très loin de ses pics du mois dernier et à ses plus bas niveaux de l'année.



Autre signal rassurant, les taux se détendent fortement sur le marché des obligations souveraines, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui revient, à 4,39%, à un creux de plus de deux mois.



La perspective d'une fin du cycle de hausses des taux directeurs et d'un ralentissement de la croissance incite les investisseurs à chercher refuge auprès des obligations du Trésor à plus long terme.



Sur le front du pétrole, les cours du brut tentent de se reprendre alors que la réunion ministérielle de l'Opep, prévue jeudi, devrait faire apparaître des divergences de vue au sein du cartel.



Le baril de brut léger américain (WTI) grignote actuellement 0,2% à 75 dollars.



Seul indicateur économique important du jour, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, qui sera publié en début de séance, est attendu en baisse à 101 en novembre contre 102,6 en raison des effets persistants de l'inflation.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.