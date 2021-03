Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'effet taux continue de jouer Cercle Finance • 08/03/2021 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note de lourdeur lundi matin, plombée par un contexte de remontée des rendements obligataires qui fait craindre un prochain renchérissement du crédit. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones progresse de 0,3%, mais celui sur le Nasdaq lâche plus de 0,6%, augurant d'un début de séance plutôt terne. La prudence des investisseurs s'explique par l'ascension des rendements obligataires, qui faint craindre une résurgence de l'inflation et un éventuel durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans - considérée comme une référence pour les emprunts aux Etats-Unis - revient se traiter autour de 1,60%, contre un taux de 1,55% vendredi. Certains analystes se demandent si la hausse des taux ne pourrait pas finir par entraîner une récession, voire un krach boursier, si elle venait à se prolonger. 'A chaque sortie de récession américaine depuis 1990, les taux longs sont remontés d'environ 2 à 3% sur plusieurs années', rappelle Vincent Guenzi, le stratège de Cholet Dupont. 'Il faudrait donc qu'ils reviennent à 2,5% pour commencer à nous inquiéter', souligne le spécialiste. Dans ce contexte, le dollar poursuit sur sa lancée et continue de grimper, à 1,1874 face à l'euro, dopé par sa rémunération liée à la rendement des T-Bonds. Le marché pétrolier semble davantage épargné par les péripéties sur le marché obligataire, avec un baril de brut léger américain qui ne reflue actuellement que de 0,2% à 65,9 dollars. Sur le front des indicateurs, la seule statistique attendue aujourd'hui est celle des stocks des grossistes, qui permettra de savoir à quelle vitesse les entreprises écoulent aujourd'hui leurs stocks de marchandises.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.