Wall Street : l'effet Pfizer commence à s'étioler

(Crédits photo : Adobe Stock - ) (CercleFinance.com) - La rotation en faveur des valeurs cycliques et au détriment du secteur technologique se poursuivait mardi matin à Wall Street au lendemain des annonces encourageantes de Pfizer concernant le développement d'un vaccin contre le Covid-19. Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones se maintenait difficilement en territoire positif, autour de 29.146,7 points, tandis que le Nasdaq accentuait son repli en cédant 2,5% à 11.425 points. Les valeurs les plus achetées par les marchés ces derniers mois, c'est-à-dire les composantes technologiques, sont celles qui performent le moins bien depuis l'annonce faite hier par Pfizer, signe de la rotation sectorielle qui s'opère sur les marchés. 'Les résultats préliminaires dévoilés par Pfizer et BioNTech pourraient ouvrir la voie à un vaccin d'ici à la fin de l'année et se transformer en 'game changer' pour le moral des investisseurs, même si les restrictions ne sont pas près d'être levées tout de suite et si l'approbation de la FDA reste encore à venir', estiment les analystes de Barclays. Si la prise de risque avait tendance à s'accroître depuis l'été et si les facteurs techniques sont désormais moins porteurs, il reste encore du potentiel haussier, selon les stratèges de la banque britannique. 'La disparition des deux principales sources d'incertitude du moment pourrait encourager la rotation en dehors des valeurs refuge comme les obligations, le numéraire et les valeurs de croissance vers des actifs plus risqués', ajoute Barclays. A en croire le mouvement de rotation déjà à l'oeuvre à New York, les intervenants de marché commencent à faire le pari d'un renversement de la tendance qui prévalait depuis le confinement. Le secteur des 'utilities' (services aux collectivités) et le compartiment des valeurs industrielles, disparus des écrans radars depuis le début de la crise, figurent ainsi aux avant-postes des marchés ce mardi. Les investisseurs continuent également de ramasser les valeurs bancaires, de l'aéronautique et des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des services, avec l'espoir de la prochaine disparition de l'épidémie.

