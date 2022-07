Wall Street: l'avertissement de Walmart, un mauvais présage information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 15:23

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en baisse mardi matin, les investisseurs digérant un nouvel avertissement sur résultats de Walmart dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Fed, prévues demain.



Une demi-heure environ avant le début des échanges, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,4% et 0,6%, annonçant un début de séance dans le rouge.



La révision à la baisse, dans la soirée d'hier, des objectifs financiers annuels du géant américain de la distribution Walmart porte un coup à l'optimisme des investisseurs et à la récente remontée des marchés d'actions.



Le groupe a annoncé avoir révisé ses prévisions de croissance et de bénéfice pour le deuxième trimestre comme pour l'ensemble de l'exercice du fait de l'envolée de l'inflation qui pénalise notamment ses ventes de prêt-à-porter.



'D'un côté, il s'agit d'une bonne nouvelle car elle signifie que Walmart autorise ses fournisseurs à relever leurs prix autour de 15% afin de leur permettre de compenser la montée des coûts', note Credit Suisse.



'Cela dit, Walmart a aussi déclaré que les consommateurs s'orientaient désormais de façon manifeste vers les marques-distributeurs et les articles de plus petite taille', ajoute la banque d'affaires.



Même s'il pèse aujourd'hui beaucoup moins lourds que les géants de la technologie, le distributeur reste l'un des poids lourds de Wall Street et sa chute risque fort d'affecter le sentiment général chez des investisseurs de plus en plus préoccupés par la spectre d'une prochaine récession.



L'action Walmart accuse un repli de plus de 8% en cotations avant-Bourse. D'autres spécialistes du secteur reculent également en transactions électroniques, à l'image de Target qui cède près de 5% ou de Home Depot qui se replie de 2%.



Dans ce contexte, l'annonce des bons résultats de Coca-Cola, GE, McDonald's et 3M n'a pas suffi à rassurer les investisseurs.



La séance à venir sera également marquée par l'ouverture de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait déboucher demain sur une nouvelle hausse des taux de 75 points de base, avec la promesse que d'autres suivront



'Les taux d'intérêt augmentent et nous sommes clairement sur la voie de la récession', s'alarme Steven Bell, économiste chez Columbia Threadneedle Investments.



Pour l'analyste, la Fed est soumise à une telle pression qu'elle n'a désormais d'autre choix que de provoquer une récession pour ramener l'inflation à un niveau acceptable.



'Le marché estime que nous approchons de la fin du cycle de hausse des taux d'intérêt et prévoit des baisses de taux en 2023', ajoute-t-il. 'Je pense toutefois que les taux d'intérêt devront augmenter encore plus que ne le prévoit le marché', dit Steven Bell.



Les deux statistiques prévues dans la matinée, la confiance des consommateurs du Conference Board et les ventes de logements neufs, devraient en tout cas confirmer le scénario d'un net ralentissement de l'activité.