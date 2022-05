Wall Street: l'avertissement de Snap alimente les craintes information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 15:15

(CercleFinance.com) - Après son net redressement de la veille, Wall Street devrait repartir à la baisse mardi matin, subissant le contrecoup de l'avertissement lancé par Snap sur son chiffre d'affaires et ses résultats.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,6% et 1,7%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les craintes liées à l'évolution des bénéfices des entreprises - suite au sévère 'profit warning' de Snap - devraient limiter l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.



Le propriétaire de l'application de photographie a annoncé hier soir qu'il n'atteindrait pas ses objectifs de deuxième trimestre en raison de la détérioration plus rapide et plus marquée que prévu de la situation économique.



L'action Snap, qui a déjà perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année, décrochait de plus de 30% mardi matin en cotations avant-Bourse.



Dans la foulée, les titres d'autres groupes exposés aux métiers de la publicité en ligne cédaient du terrain en cotations électroniques, tels que Meta Platforms (-7% en préouverture), Alphabet (-4%) ou Twitter (-3%).



'Les opérateurs y voient surtout la confirmation d'un phénomène général', s'inquiètent les analystes de Kiplink Finance.



L'avertissement de Snap vient en effet porter un coup à l'optimisme des investisseurs, alors que les dernières statistiques économiques montrent que l'envolée de l'inflation prélève désormais son tribut sur la consommation et les marges des entreprises.



Dans ce contexte, les investisseurs suivront avec attention la publication, dans le courant de la matinée, du dernier indice d'activité PMI, puis celle des ventes de logements neufs.