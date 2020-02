Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'avertissement d'Apple risque de peser lourd Cercle Finance • 18/02/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - L'avertissement lancé par Apple risque bien de peser lourdement sur la tendance à Wall Street mardi, dans un environnement de marché toujours marqué par les craintes liées au coronavirus. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains perdent tous autour de 0,5%, annonçant un début de séance en territoire négatif. Le 'warning' lancé lundi soir par Apple - qui a déclaré qu'il n'atteindrait pas sa prévision de chiffre d'affaires ce trimestre - a ravivé les craintes d'un impact marqué de l'épidémie de Covid-19. 'Cette annonce surprise confirme les pire préoccupations de Wall Street, qui redoutait que la propagation du virus ne vienne lourdement affecter l'offre d'iPhones en provenance de Chine et de Foxconn, avec des répercussions qui pourraient toucher la demande à l'international', s'inquiète Wedbush. Pour le courtier américain, la magnitude de l'effet de choc est telle qu'elle a contraint Apple à lancer une alerte sur ses résultats dès le milieu de son trimestre. 'Avouons-le, le marché anticipait un affermissement des résultats des entreprises, une hausse des capex et des investisseurs plus enclins à prendre des risques. Ce n'est pas vraiment le scénario prévu', ajoute-t-on chez Oddo BHF. En dépit de ces inquiétudes, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York s'est pourtant affiché en hausse sensible ce mois-ci pour s'établir à +12,9, après +4,8 en janvier. Le consensus anticipait pour sa part une relative stabilité de l'indice à +5 en février. Les investisseurs savent cependant que la Réserve fédérale n'hésitera pas à intervenir s'il s'avère nécessira de protéger la croissance économique américaine. 'Aussi longtemps que les banques centrales veillent au grain, nous imaginons difficilement des baisses prolongées sur les marchés action', assurent ainsi les équipes d'Unigestion.

