Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'aversion au risque se réduit Cercle Finance • 08/01/2020 à 17:03









(CercleFinance.com) - Wall Street parvient à regagner un peu de terrain mercredi matin en dépit des tensions persistantes entre les Etats-Unis et l'Iran, qui auraient pu décourager les prises de risques. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend ainsi près de 0,1% à 28.609,7 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 9087,2 points. Les tirs des missiles iraniens contre des bases militaires américaines en Irak n'ont provoqué que des réactions limitées sur les places boursières internationales, les investisseurs ne croyant pas à une escalade va-t-en-guerre entre Washington et Téhéran. 'En prenant du recul, nous considérons que les troubles au Moyen-Orient ces 15 dernières années (guerres en Irak, en Syrie, au Yémen) sont dus à un changement dans l'équilibre du pouvoir au sein de la région', analyse Samy Chaar, le chef économiste de Lombard Odier. 'La domination vieille de 40 ans des sunnites (sous la coup de l'Egypte d'abord, puis maintenant de l'Arabie Saoudite et de son allié américain) est en train de s'affaiblir, donnant lieu à un affrontement entre communautés', explique l'analyste. Le discours de Donald Trump, prévu plus tard dans la journée, ne devrait pas être l'occasion d'annoncer une riposte massive, ou même 'disproportionnée' comme le président américain s'y était engagé dans un tweet la semaine dernière. Signe du reflux de l'aversion au risque, le baril de pétrole américain corrige de 2,2% à 61,3 dollars, un repli amplifié par l'annonce il y a quelques instants d'une hausse des stocks de brut aux Etats-Unis, tandis que l'once d'or recule de 0,1% à 1572,9 dollars. Pour certains professionnels, le mouvement de consolidation entamé avec le dossier iranien n'est toutefois pas encore totalement achevé. 'Il existe encore un peu de potentiel à la baisse et le rebond actuel ne serait entièrement validé qu'en cas de passage du Dow au-dessus des 28.770 points', estime un trader. Du côté des valeurs, Macy's s'envole de 6% après avoir fait état de ventes à périmètre comparable meilleures que prévu pour la période des fêtes de fin d'année. Constellation Brands prend également le chemin de la hausse (+1,4%), le distributeur de la Corona ayant relevé ses objectifs annuels à la suite notamment d'une forte progression de ses ventes de bière sur le trimestre écoulé.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.