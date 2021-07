Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'aversion au risque s'impose soudain Cercle Finance • 08/07/2021 à 17:47









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en baisse marquée jeudi matin, les inquiétudes concernant les conséquences du variant Delta entraînant une petite correction alors que les marchés américains viennent d'enchaîner les records. Deux heures après l'ouverture, le Dow Jones décroche de 0,9% à 34.366,2 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,2% à 14.493,9 points. Le sentiment général sur les marchés est dominé par les préoccupations entourant la propagation rapide du variant Delta, qui risque d'entraîner un ralentissement de la croissance mondiale si sa diffusion se confirme. Les craintes de voir cette mutation du coronavirus entraîner une nouvelle vague de contaminations sont toutefois bien identifiées par les analystes depuis longtemps. Le facteur Delta semble surtout servir de prétexte pour que le marché souffle un peu après un gain de plus de 14% pour le S&P 500 depuis le début de l'année, c'est-à-dire sa meilleure performance pour un premier semestre depuis 1998. Les investisseurs semblent en tout cas sérieusement opter pour un mode d'aversion au risque, d'où les arbitrages massifs en faveur des T-Bonds américains, qui continuent jeudi. Le 'risk-off' qui s'impose soudain bénéficie aux Bons du Trésor américain à 10 ans dont le rendement continue de s'effondrer sous 1,30%, au plus bas depuis cinq mois. Toutes ces inquiétudes pénalisent par ailleurs le dollar qui s'échange à 1,1840 euro, tandis que le baril de pétrole WTI tente difficilement repartir de l'avant (+0,1% à 72.2 dollars). La publication, avant l'ouverture, des chiffres des inscriptions aux allocations chômage n'a pas entraîné de grand changement. Il faut dire que les inscriptions ont à peine augmenté lors de la semaine du 28 juin pour s'établir à 373.000, contre 371.000 la semaine précédente (chiffre révisé).

