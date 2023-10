Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'aversion au risque perdure information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 17:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit son repli mercredi, alors que l'aversion au risque, alimentée par l'escalade de violence au Proche-Orient, ne faiblit pas.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche plus de 0,5% à 33.822,5 points, tandis que le Nasdaq Composite chute de près de 1%, à 13.403,6 points.



Suite à l'explosion survenue dans un hôpital de la bande de Gaza, les investisseurs restent préoccupés par la situation géopolitique, ce qui les conduit à se tourner vers des actifs jugés plus sûrs.



Ces tensions favorisent les valeurs refuges comme l'or, qui grimpe de 1,3% pour atteindre des plus hauts de presque trois mois, à 1.960,3 dollars l'once.



Dans ce contexte tendu, les investisseurs continuent en parallèle de prendre leurs bénéfices sur les valeurs qui avaient le mieux performé cette année, notamment dans le secteur de la consommation.



L'indice de volatilité VIX du CBOE, surnommé 'l'indice de la peur', repart à la hausse et bondit de 7% au-delà de 19 points.



Du côté des indicateurs, les mises en chantier ont rebondi de 7% en septembre aux Etats-Unis, ce qui suggère que l'économie américaine reste bien orientée en dépit de l'impact de la remontée des taux d'intérêt.



Ce redressement du marché de l'immobilier résidentiel - qui suggère un éventuel rapprochement d'un relèvement de taux - profitent au dollar et aux rendements obligataires.



Le billet vert remonte face à l'euro, qui reflue vers 1,0535, tandis que le rendement des Treasuries à dix ans atteint, au-delà de 4,91%, un nouveau plus haut depuis 2007.



Sur le front pétrolier, les cours du Brent et du brut léger américain retrouvent une pente ascendante avec les tensions israélo-palestiniennes et l'annonce d'un recul des stocks hebdomadaires de pétrole brut.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger texan s'adjuge 1,8% à 88,2 dollars.



S'agissant des résultats, Morgan Stanley décroche de 7% après avoir fait état d'un bénéfice net en baisse de 9% au troisième trimestre, notamment sous l'effet d'une chute de ses commissions liées aux fusions et acquisitions.



Le géant des produits de grande consommation Procter & Gamble progresse, lui, de 2% après avoir fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé sur fond de relèvement de ses tarifs dans un contexte toujours inflationniste.



Tesla (-2,8%) et Netflix (-1,6%) sont orientés à la baisse avant la publication de leurs comptes financiers, prévues dans la soirée.





