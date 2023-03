Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: l'attentisme s'impose à la veille de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 17:19

(CercleFinance.com) - Wall Street affiche des gains modérés jeudi en début de séance, une forme d'attentisme l'emportant à la veille de la publication des chiffres très attendus des créations d'emploi.



Moins d'une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones grignote 0,3% à 32.894,1 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 0,4% à 11.622,4 points.



Le marché semblait s'orienter tôt ce matin, en préouverture, vers une nouvelle séance de baisse en réaction aux propos rigoureux tenus ces derniers jours par Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.



Mais les indices ont finalement opté pour la hausse suite à l'annonce d'une hausse plus importante que prévu des inscriptions au chômage, qui semble de nature à encourager la Fed à lever le pied dans ses hausses de taux.



Les investisseurs ont appris avant l'ouverture que ces inscriptions avaient augmenté de 21.000 lors de la semaine du 27 février, pour s'établir à 211.000 alors que le consensus les attendait à 195.000.



Ces chiffres ont soulagé les investisseurs, qui craignaient un nouvel épisode de tensions sur le marché du travail qui aurait contraint la Fed à prendre de nouvelles mesures afin de prévenir une surchauffe de l'économie.



La réaction est toutefois restée modérée puisque les marchés restent surtout focalisés sur le rapport officiel sur l'emploi, qui sera dévoilé demain par le Département du Travail.



L'attentisme prend le dessus et la prudence reste de mise sachant que la précédente livraison de la statistique s'était caractérisée par des chiffres très supérieurs aux attentes.



Les économistes attendent en moyenne 200.000 créations de postes en février après les 517.000 annoncées pour le mois de janvier.



Sur le compartiment obligataire, les rendements des emprunts d'Etat ne profitent toujours pas de la révision à la hausse des anticipations sur les taux pour les prochains mois, avec un repli marginal à 3,96% pour le 10 ans.



Sur le marché des changes, l'euro remonte un peu après son reflux des derniers jours, à près de 1,05705, le billet vert n'étant plus dopé par les propos de Jerome Powell.



Du coté des valeurs, GE grimpe de 7,5% après avoir confirmé ses objectifs pour 2023 à l'occasion de sa journée investisseurs et s'être montré optimiste sur l'activité de ses deux divisions appelées à être scindées début 2024.



GM perd 2,2% après avoir lancé un plan de départs volontaires qui se traduira par la comptabilisation de lourdes charges lors du premier semestre de l'exercice 2023.



Microsoft prend de son côté autour de 2% après avoir annoncé que Bing, désormais dotée de fonctionnalités d'intelligence artificielle, avait franchi la barre des 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU).