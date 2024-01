Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: l'attentisme prévaut avant une semaine décisive information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 17:11









(CercleFinance.com) - Wall Street est au point mort lundi, dans un contexte d'attentisme avant une semaine qui sera marquée, entre autres, par la réunion de politique monétaire de la Fed et une avalanche de résultats.



Peu avant 11h00 (heure de New York), l'indice Dow Jones est virtuellement inchangé, à 38.097,3 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote à peine 0,1% à 15.475,8 points.



Les marchés se montrent prudents car les conclusions de la réunion stratégique de la Réserve fédérale, attendues mercredi, pourraient bien nuancer le scénario en faveur d'une baisse imminente des taux d'intérêt.



'Il faut se rappeler que dans les jours qui avaient suivi la dernière conférence de presse de Jerome Powell en décembre, les probabilités pour une première baisse de taux en mars avaient dépassé 90%...avant de retomber à près de 40% courant janvier suite aux nombreux discours de membres de la Fed ou de la BCE indiquant que les marchés allaient trop vite dans leurs anticipations', rappelle Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Le flux de nouvelles s'annonce conséquent cette semaine, sachant que près d'un quart des entreprises du S&P 500 ont prévu de publier leurs comptes trimestriels, parmi lesquelles les géants technologiques Microsoft, Apple, Alphabet, Meta Platforms et Amazon.



Sachant que ces valeurs représentent à elles cinq plus de 24% de la pondération totale de l'indice S&P 500, les investisseurs pourraient commencer à procéder à des dégagements si les nouvelles n'étaient pas bonnes, au moment où le Nasdaq évolue à des niveaux records.



La semaine sera aussi marquée par la publication, vendredi, du rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de janvier, une statistique clé pour la Fed qui interviendra alors que les récents chiffres économiques ont surpris par leur vigueur.



Sur le compartiment obligataire, les bons du Trésor sont pour l'instant privilégiés à l'aube de cette semaine intense, le rendement du papier à dix ans revenant autour de la barre des 4,10%.



Du côté du marchés des changes, le dollar poursuit sa progression face à l'euro, qui repasse sous le seuil de 1,08 face au billet vert, alors que la demande pour les actifs refuges s'accroît, comme l'illustre la vigueur de l'or (+0,3%).



Sur les marchés pétroliers, les cours du brut effacent leurs gains de la fin de semaine écoulée, après avoir été récemment portés par les mesures de relance de la Chine. Le baril de brut léger texan (WTI) cède actuellement 1,3% à 77 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.