Wall Street : l'attentisme après la volatilité

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse lundi matin, toujours pénalisée par la hausse des rendements obligataires de la semaine passée et la remontée des cours du pétrole. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,1% et 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge. Les investisseurs continuent de se montrer attentistes alors que le coup d'envoi de la saison des publications de résultats de troisième trimestre sera donné d'ici quelques jours. Ce sont d'abord les grandes banques américaines qui vont occuper le devant de la scène cette semaine avec la publication de leurs comptes trimestriels. JPMorgan Chase présentera ses performances mercredi, suivi de Bank of America, Citi et Wells Fargo jeudi puis de Goldman Sachs vendredi. Dans leur ensemble, les analystes financiers voient les résultats du troisième trimestre des entreprises du S&P 500 grimper de 27,6% par rapport à la même période de 2020. Si les résultats du trimestre écoulé s'annoncent vigoureux, il pourrait ne pas en être de même pour les perspectives des entreprises cotés, susceptibles de pâtir des difficultés rencontrées au niveau des chaînes d'approvisionnement. Les échanges s'annoncent en tout cas peu étoffés ce lundi à New York pour cause de jour férié de 'Columbus Day', qui voit bon nombre de services de l'Etat, des banques ou des autorités de marché rester fermés. La fermeture aujourd'hui du marché obligataire américain constitue peut-être une bonne nouvelle au vu de la récente envolée des taux, qui s'était traduit par un rendement des Treasuries à 10 ans au-dessus de 1,6%, sur fond de perspective d'une réduction imminente du programme d'achats d'actifs de la Fed. Les cours pétroliers restent, eux aussi, orientés à la hausse avec un baril de brut léger américain (WTI) qui gagne actuellement 2,4% à 81,3 dollars.

