Wall Street: l'attention se tourne vers la Fed information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 14:04

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin, effaçant ainsi ses pertes de la veille, avant l'entame de la réunion de la Fed, qui devrait poursuivre la remontée 'expéditive' de ses taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 avancent de 1,1% à 1,4%, signalant un début de séance largement positif.



Le comité stratégique de la Réserve fédérale, qui entame ce mardi deux jours de réunion, devrait maintenir tambour battant sa politique de resserrement monétaire, avec une nouvelle hausse de taux de 75 points de base demain.



Lors de sa conférence de presse prévue mercredi, Jerome Powell, le président de l'institution, pourrait toutefois signaler qu'une hausse plus modeste de 50 points de base pourrait être à l'ordre du jour au mois de décembre.



A la perspective d'une position peut-être moins restrictive de la Fed, le dollar recule de 0,5% face à l'euro, à 0,9940, tandis que le rendement des Treasuries à 10 ans se tasse bien en-dessous de la barre des 4%, à 3,93%.



Les investisseurs - qui attendent la publication de l'indice manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM) en tout début de séance - réagissent par ailleurs aux derniers résultats.



Pfizer est attendu en hausse de 4% après l'annonce d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, grâce notamment aux ventes de son comprimé contre le Covid Paxlovid, et le relèvement de ses objectifs.



Eli Lilly cède à l'inverse 3% après avoir réduit sa fourchette-cible de BPA ajusté pour 2022 à entre 7,70 et 7,85 dollars (au lieu de 7,90 et 8,05 dollars).



Côté technologie, Uber grimpe de 12% en cotations avant-Bourse après avoir accusé une perte nette divisée par deux à 1,2 milliard de dollars au titre du troisième trimestre.