Wall Street: l'attente de l'inflation limite les initiatives information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 15:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est attendue sur une note de faiblesse mardi matin, un climat d'attentisme s'imposant à la veille des chiffres très attendus de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais abandonnent entre 0,1% et 0,6%, annonçant un début de séance dans le rouge.



L'imminence de la publication des dernières données sur l'inflation semble décourager la prise de risque en attendant la parution, demain, des chiffres de la hausse des prix à la production et à la consommation.



Les investisseurs savent que la nature de ces chiffres déterminera la tendance des marchés américains au cours des prochaines séances, des chiffres plus élevés que prévu risquant d'inciter la Réserve fédérale à accélérer, voire à amplifier, ses hausses de taux.



L'annonce, vendredi dernier, de créations d'emplois très supérieures aux attentes a conforté les anticipations d'un relèvement de taux de 75 point de base au mois de septembre.



L'apaisement des rendements obligataires, suivi d'une saison des résultats plutôt réussie, a permis à l'indice S&P 500 de rebondir de plus de 13% depuis son point bas de la mi-juin, mais le mouvement de hausse semble s'être essoufflé depuis le début du mois d'août.



Reflet de l'indécision des investisseurs, Wall Street a fini la séance de lundi sans grand changement lundi, une stabilité alimentée par l'absence d'indicateurs économiques et de le départ de nombreux intervenants en cette trêve estivale.



L'avertissement lancé par le fabricant de mémoires Micron incite par ailleurs les investisseurs à la prudence en pénalisant le compartiment technologique.



Le titre est attendu en baisse de plus de 4% dans les premiers échanges alors que le groupe de Boise (Idaho) a déclaré ne pas être sûr d'atteindre la borne basse de sa fourchette de prévisions pour le trimestre en cours.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans se tend légèrement, à 2,7850%.



Le redressement des cours pétroliers devrait porter les valeurs liées aux matières premières, avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui se reprend de 1,4% à plus de 92 dollars.