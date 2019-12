Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'atonie, comme prévu Cercle Finance • 27/12/2019 à 16:42









(CercleFinance.com) - Après avoir établi de nouveaux records en début de matinée, Wall Street évolue sans grande tendance vendredi, une évolution parfaitement caractéristique de l'atonie des dernières séances de l'année. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones affiche encore un gain de 0,1% à 28.664,8 points, mais le Nasdaq Composite accuse un recul de 0,1% à 9019 points. Depuis le 1er janvier, l'indice à forte pondération technologique s'est adjugé plus de 35%, soit sa meilleure performance depuis 2013. La fulgurance de ce rally semble néanmoins avoir essoufflé les marchés, au moment où les catalyseurs se font plus rares en cette période de fin d'année, désertée par nombre d'investisseurs partis en congés. L'évolution de Wall Street dépend, une fois de plus, des performances des grandes stars de la haute technologie. Véritable locomotive de la cote, Apple avance ainsi de 0,5% sur des rumeurs évoquant le rachat d'une usine de fabrication d'écrans de smartphone appartenant à Japan Display pour un montant de quelque 800 millions de dollars. Tesla progresse de son côté de près de 1% après avoir assuré le financement de sa 'Gigafactory' de Shanghai par le biais de deux crédits d'un montant total de 1,6 milliard de dollars. Amazon continue sa progression et rajoute 1,3% aux 4,5% gagnés la veille suite à l'annonce d'une saison des fêtes de fin d'année 'historique', notamment grâce au succès de ses appareils connectés maison.

