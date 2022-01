Wall Street: l'atmosphère se détend en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 17:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en franche hausse mercredi matin, portée par les valeurs technologiques, dans l'attente des annonces que fera la Réserve fédérale américaine dans l'après-midi.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,7% à 34.535,7 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,6% à 13.754,7 points.



Les marchés américains sont notamment soutenus par Microsoft, qui prend plus de 4% après la parution de solides résultats trimestriels. L'indice S&P des valeurs technologiques gagne de son côté plus de 2%.



La Fed rendra à 14h00 (heure de New York) le verdict de ses deux jours de réunion monétaire. Son président, Jerome Powell, doit prendre la parole 30 minutes plus tard.



Les incertitudes concernant le calendrier du relèvement des taux d'intérêt de la Fed ont lourdement pesé sur les marchés ces dernières semaines.



Au vu de la correction de plus de 12% subie par le Nasdaq depuis le début de l'année, le patron de la Fed pourrait se montrer évasif sur la trajectoire des hausses de taux afin de détendre l'atmosphère.



Du coté des indicateurs américains, la journée s'annonce relativement calme, avec un seul chiffre relativement mineur publié dans le courant de la matinée.



Le Département du Commerce a fait état ce matin d'un bond de 11,9% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de décembre 2021, pour représenter un volume annualisé CVS de 811.000, contre 725.000 en novembre.



Le prix médian des ventes de logements neufs s'est lui établi à 377.700 dollars le mois dernier.



Sur le front du pétrole, le brut léger américain WTI progresse de 1,5% à 86,8 dollars, alors que les réserves américaines de pétrole brut ont augmenté de 2,4 millions de barils la semaine dernière, selon les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Le calme le plus plat règne en revanche sur les marchés obligataires avec des T-Bonds à 10 ans qui restent à l'arrêt dans la zone des 1,78%, illustrant un certain retour au calme des marchés, tout comme le reflux de 6,5% à 29,15 points du VIX, plus connu sous le nom d'indice de la peur.