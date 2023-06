Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'atermoiement continue information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait de nouveau se montrer hésitante mercredi en l'absence d'éléments suffisamment forts pour soutenir la tendance haussière à l'oeuvre depuis le début du printemps.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais évoluent autour de leur point d'équilibre, voire en très légère hausse, annonçant un début de séance incertain.



Depuis quelques séances, les investisseurs semblent en position d'attente, comme à la recherche du prochain catalyseur susceptible de faire encore grimper le marché, ou au contraire de le faire trébucher.



Avec un Nasdaq en hausse de plus de 15% sur les trois derniers mois, le marché apparaît fatigué, notamment au vu des incertitudes qui entourent toujours la possibilité d'une prochaine entrée en récession.



'Le récent rally a été largement porté par les valeurs technologiques et le caractère exclusif de ce rebond, conjugué aux pressions inflationnistes persistantes et à l'effet décalé du resserrement monétaire, font qu'il vaut mieux rester prudents', souligne un analyste.



Les investisseurs devront sans doute patienter jusqu'à la réunion de la Réserve fédérale, prévue la semaine prochaine, pour savoir quelle orientation vont prendre les marchés.



Sur le plan économique, le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé au mois d'avril, atteignant 74,6 milliards de dollars, contre 60,6 milliards de dollars en mars.



Le billet vert s'affaiblit face à l'euro, qui remonte aux abords de 1,1715 dollar à une semaine de la décision de la Fed.



La devise américaine ne profite pas de la vigueur des rendements des bons du Trésor, avec un rendement à 10 ans qui remonte au-delà de 3,71%.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.