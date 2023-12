Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'appétit revient en force, record pour le Dow information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 17:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit son ascension mercredi, avec notamment un nouveau record pour le Dow Jones, suite à la publication d'indicateurs ayant renforcé le scénario d'une baisse de taux de la Fed.



En toute fin de matinée, le Dow avance de 0,1% à 36.162,7 points, après avoir établi à l'ouverture un pic à 36.292,5 points, son plus haut niveau historique.



Le Nasdaq Composite progresse lui de 0,4% à 14,327,6 points pour revenir à une centaine de points à 14.446,5 points.



La tendance est toujours portée par les anticipations de baisse des taux de la part de la Réserve fédérale suite à de médiocres créations de postes dans le secteur privé.



A en croire la dernière enquête du cabinet privé ADP, le secteur privé aux Etats-Unis n'a créé que 103.000 emplois au mois de novembre, un chiffre nettement inférieur aux attentes.



Cet indicateur, qui tombe deux jours avant la statistique officielle très attendue du Département du Travail, est venu confirmer le très net ralentissement du marché du travail américain.



D'après les analystes de CPR Asset Management, il s'agit du troisième mois consécutif où les créations mensuelles d'emplois dans le secteur privé ressortent autour de 100.000, un niveau selon eux insuffisant pour empêcher une remontée du chômage.



'La Fed n'a plus à avoir peur d'une boucle prix-salaires', souligne le gestionnaire d'actifs, qui voit en conséquence la Fed recalibrer sa politique en 2024.



Ces indicateurs, qui confortent le scénario d'une prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale, se traduisent par une poursuite du repli des rendements des bons du Trésor américain.



Le rendement à dix ans lâche plus de cinq points de base et atteint à moins de 4,12%, son plus bas niveau depuis la fin du mois d'août.



Malgré des taux longs qui continuent de fortement reculer, le dollar continue de faire preuve de fermeté, notamment face à l'euro qui se stabilise autour de 1,0795.



Sur le NYMEX, le baril de pétrole brut américain (WTI) décroche de presque 3% dans le sillage de l'annonce d'une nouvelle baisse hebdomadaire des stocks hebdomadaires de pétrole brut.





