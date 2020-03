Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'appétit pour le risque semble revenir Cercle Finance • 24/03/2020 à 14:24









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait nettement se redresser mardi matin, après avoir vécu deux séances difficiles liées à l'impact des dernières mesures de confinement aux Etats-Unis, des décisions aux lourdes conséquences économiques qui n'ont pas été contrebalancées par les dernières annonces de la Fed. Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains grimpent de plus de 5%, annonçant un début de journée dans le vert. Hier, les investisseurs avaient poursuivi leurs dégagements au terme d'une séance erratique, pourtant marquée par la mise en oeuvre de nouvelles actions choc de la Réserve fédérale. La tendance a notamment été alourdie par l'incapacité du Congrès américain à se mettre d'accord sur les détails du plan de soutien à l'économie établi par l'administration Trump. Les récentes turbulences du marché - qui ont vu le Dow Jones perdre plus de 33% en un mois pour revenir sous les 19.000 points - pourraient néanmoins inciter les opérateurs à effectuer quelques rachats ciblés. 'Les valorisations sont au plus bas, les investisseurs ont dé-risqué leurs portefeuilles et nous avons presque atteint des sommets d'incertitude, tout au moins du point de vue des marchés', font ainsi remarquer les équipes de Morgan Stanley. Autre élément d'apaisement, les mesures de distanciation sociale prises en Italie semblent enfin porter leurs fruits. 'Deux semaines après l'officialisation du confinement dans le pays, le nombre de nouveaux cas s'est inscrit en baisse pour le deuxième jours consécutifs et le nombre de nouveaux cas à Milan a lui été réduit de moitié', se félicite Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS. 'S'il est encore trop tôt pour parler de pic dans l'épidémie, il semble que les mesures agressives de confinement fonctionnent, laissant poindre une lumière au bout du tunnel', ajoute le stratège. Le reflux de l'indice de volatilité CBOE montre que les investisseurs sont un peu moins nerveux et que le pire pourrait peut-être bientôt être derrière nous. L'indice VIX - connu sous la nom d'indice de la peur - cède actuellement plus de 10% à 54,8 points, après avoir atteint des sommets au-delà de 70 la semaine dernière. Les cours du pétrole reprennent eux le chemin de la hausse sur le NYME,X avec un WTI qui progresse de 3,6% à 24,2 dollars le baril, tandis que le rendement du bon du Trésor américain remonte à près de 0,87%, signe d'un plus grand appétit pour le risque chez les intervenants de marché.

