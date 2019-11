Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'appétit pour le risque se réduit Cercle Finance • 20/11/2019 à 17:06









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi matin, les incertitudes entourant une résolution rapide du différend commercial entre les Etats-Unis et la Chine réduisant l'appétit pour le risque après six semaines de hausse d'affilée sur les marchés. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,2% à 27.864,4 points, tandis que le Nasdaq Composite revient non loin de l'équilibre, à 8573,9 points. 'Les dernières nouvelles font état d'un blocage dans les négociations entre Washington et Pékin, ce qui serait à l'origine de l'incapacité de conclure un accord de phase 1', explique un trader. 'L'interventionnisme politique des Etats-Unis semble compliquer la tâche, le Sénat américain ayant décidé de passer un amendement soutenant les manifestants anti-gouvernement à Hong Kong,' ajoute-t-il. Seul motif de réjouissance de ce début de journée, Target s'envole de 12% après avoir relevé ses prévisions de résultats pour l'exercice, visiblement optimiste à quelques jours du coup d'envoi des ventes de fin d'année. Les investisseurs analyseront de près, à l'heure du déjeuner, les 'minutes' de la réunion des 29 et 30 octobre de la Fed à la recherche d'indications sur ses intentions en matière de baisses des taux Des rumeurs font d'ores et déjà état d'une approche plus 'colombe' de la part de son président que ce qui pouvait transparaître de ses derniers propos devant le Congrès.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.