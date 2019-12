Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'appétit pour le risque fait déjà son retour Cercle Finance • 05/12/2019 à 15:22









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue dans le vert jeudi à l'ouverture, l'appétit des investisseurs étant de retour alors que se profile la dernière ligne droite de l'année. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains avancent en moyenne de 0,3%, annonçant un début de séance plutôt favorable. Les valeurs américaines, technologiques en tête, devraient profiter d'une nouvelle trêve dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Les investisseurs continuent d'espérer de bonnes nouvelles d'ici au 15 décembre, date à laquelle doit entrer en vigueur une surmajoration des droits de douane américains sur les produits chinois. Le compartiment technologique s'était déjà distingué hier, grâce notamment à la bonne tenue du secteur des semi-conducteurs, toujours à la pointe quand l'appétit pour le risque revient. Signe du regain d'appétit pour le risque, l'indice VIX du CBOE - une mesure des fluctuations attendues du S&P 500, l'indice boursier de référence de Wall Street - a reflué de près de 8% pour revenir à 14,8 points. A titre d'indication, un VIX proche des 10 points traduit un très faible niveau de nervosité. Du côté des indicateurs, le déficit commercial des Etats-Unis est ressorti à -47,2 milliards de dollars en octobre, selon le Département américain du Commerce, contre -51,1 milliards le mois précédent. Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 203. 000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, en baisse de 10.000 par rapport à la semaine précédente. Les analystes tablaient pour leur part sur une hausse à 215.000 inscriptions. Côté valeurs, la séance sera marquée par la première cotation du géant des médias ViacomCBS, né de la fusion tout juste finalisée entre Viacom et CBS.

