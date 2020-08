Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'appétit des investisseurs reste intact Cercle Finance • 24/08/2020 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi matin, une progression qui pourrait s'avérer suffisante pour que le S&P 500 et le Nasdaq inscrivent de nouveaux records, dans un marché qui reste tenté par l'ivresse des sommets. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains progresse tous d'environ 1%, annonçant un début de séance en territoire positif. Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, Wall Street enchaîne les records depuis quelques semaines, portée par le soutien monétaire et budgétaire mis en place par les autorités américaines, mais aussi par des résultats de deuxième trimestre moins mauvais qu'attendu. 'Jusqu'ici, l'été a ressemblé à un doux songe pour les investisseurs: à l'exception de quelques séances rapidement oubliées, les principaux marchés actions ont progressé dans une volatilité contenue', commentent aujourd'hui les équipes de LFDE. Depuis début juillet, le S&P 500 américain a progressé de près de 10%, tandis que le Nasdaq affiche un gain de plus de 20% depuis la fin du mois de mai. Pour les analystes de La Financière de l'Echiquier, le marché n'a guère de raison de passer du rêve au cauchemar. 'Selon plusieurs indicateurs, l'appétit des investisseurs pour le risque reste modéré, ce qui laisse une marge substantielle d'appréciation avant que l'attirance pour le risque atteigne un niveau 'd'exubérance irrationnelle'', explique la société de gestion de portefeuille. D'après LFDE, le mouvement haussier est appelée à durer autant que durera le positionnement ultra-accommodant des banques centrales. Le sommet 'virtuel' de Jackson Hole - qui se tiendra cette semaine et donnera au président de la Fed l'occasion de donner quelques précisions sur ses intentions - ne devrait pas venir enrayer cette mécanique bien huilée. 'A ce stade, (...) nul ne met en doute la résolution de la Fed de garder une politique monétaire très souple très longtemps', rappelle-t-on chez Oddo.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.