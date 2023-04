Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'apaisement de l'inflation profite aux actions information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, les investisseurs retrouvant du goût pour les actifs risqués avec le recul continu des tensions inflationnistes.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,5%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Les craintes liées à une poursuite du resserrement de la politique monétaire de la Fed s'évaporent de plus en plus avec la parution de statistiques montrant que le processus de désinflation se poursuit bel et bien aux Etats-Unis.



Mercredi, la séance avait débuté dans le vert suite à l'annonce d'un nouveau ralentissement de l'indice des prix à la consommation, mais la tendance s'était rapidement essoufflée en raison de leur reflux toujours très graduel.



La batterie de statistiques publiée jeudi avant l'ouverture des marchés n'a provoqué, à première vue, pas de vives réactions sur les marchés.



Les prix à la production se sont pourtant contractés de 0,5% en mars, un signe supplémentaire de l'accalmie des pressions inflationnistes.



Parallèlement, le marché du travail se détend un peu, ce qui laisse entrevoir une prochaine modération des salaires à l'origine de la récente remontée de l'inflation.



Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont en effet augmenté de 11.000 la semaine dernière pour s'établir à 239.000 contre 228.000 la semaine précédente.



Face à ses indicateurs rassurants, qui renforcent le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, le dollar accentue son repli face à l'euro qui remonte désormais bien au-delà du seuil psychologique de 1,10.



Dans le même temps, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans revient en direction de 3,38%, quasiment au plus bas depuis le début du mois.





