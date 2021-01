Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'année 2021 devrait démarrer en fanfare Cercle Finance • 04/01/2021 à 15:24









(CercleFinance.com) - Les valeurs américaines devraient ouvrir en hausse lundi pour leur première séance de 2021, dans un marché apparemment confiant quant à la poursuite des tendances de la fin d'année dernière grâce aux effets de la reprise économique et des campagnes de vaccination. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 affichent des gains de l'ordre de 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert. Jeudi, Wall Street avait terminé l'année 2020 en apothéose, alignant une nouvelle déferlante de records absolus, que ce soit en cours de séance ou à la clôture. Avec des gains de 7% pour le Dow, de 16% pour le S&P 500 et de 43% pour le Nasdaq, la Bourse new-yorkaise a réalisé une performance spectaculaire l'an dernier et les stratèges voient cette dynamique se poursuivre, tout au moins en début d'année. Selon les analystes de BofA, le S&P pourrait ainsi dépasser le seuil des 3800 points dès le début d'année, avant de franchir le cap des 4000 points. Pour mémoire, le S&P a clôturé jeudi à un niveau record de 3756 points. Chez Jefferies, on rappelle que l'exercice boursier 2020 s'est achevé sur une 'vague d'euphorie', avec un appétit pour le risque qui semble être devenu 'insatiable' chez les investisseurs. Optimiste quant aux perspectives des marchés d'actions américains et mondiaux cette année, le broker américain dit viser un indice S&P à 4200 points à la fin de l'année, soit un potentiel de hausse de . Jefferies fait cependant valoir que si le taux d'efficacité des vaccins contre le Covid-19 peut paraître élevé, la page de la pandémie ne sera tournée qu'à condition que les citoyens acceptent de se faire vacciner et que l'immunité de groupe soit atteinte. Si la perspective d'un rebond vigoureux de l'activité devrait essentiellement bénéficier cette année aux valeurs cycliques et industrielles, les technologiques devraient continuer de faire office de locomotives des marchés. Après une envolée de 720% l'an dernier, l'une des meilleures performances du marché, Tesla devrait encore soutenir la tendance aujourd'hui suite à la publication de ses chiffres de livraisons et de production pour le quatrième écoulé, plutôt bien accueillis par le marché.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.