Wall Street: l'ambiance se refroidit quelque peu

(CercleFinance.com) - Après une ouverture dans le vert, la Bourse de New York s'est retournée à la baisse jeudi matin, rattrapée par des prises de bénéfices sur les valeurs des semi-conducteurs après leurs gains de la veille et un regain de prudence face à une dégradation apparente de la situation économique aux Etats-Unis.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 1,2% à 40.368,4 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 1% à 17.427.5 points.



Depuis quelques séances, les marchés d'actions américains ne bénéficient plus de leur dynamique haussière qui leur avait permis d'enchaîner records sur records ces dernières semaines.



Ni les derniers résultats trimestriels, ni les récents indicateurs économiques se sont avérés suffisamment encourageants pour pousser les investisseurs à poursuivre leurs achats.



L'évolution de la politique monétaire aurait pourtant pu contribuer à réchauffer l'atmosphère.



Jerome Powell, le président de la la Fed, a en effet affirmé hier soir qu'une baisse de taux en septembre pourrait être 'sur la table' si les bons chiffres de l'inflation et la modération du marché du travail devraient se poursuivre.



Mais certains observateurs jugent que le patron de la Réserve fédérale s'est aussi montré 'craintif' en évoquant la possibilité d'un 'atterrissage brutal' de la croissance américaine.



'Non pas qu'il anticipe réellement un 'hard landing' de l'économie, sinon les taux auraient déjà été baissés', tempère Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'Mais le fait d'aborder ce risque alors qu'il décrivait jusqu'ici l'économie et l'emploi comme 'solides', montre peut-être que des inquiétudes sous-jacentes sur la croissance apparaissent au sein de l'institution', ajoute-t-il.



Sur le plan macroéconomique, les données publiées dans la matinée sont justement venues dresser un tableau un peu moins radieux de la conjoncture aux Etats-Unis.



Le Département du Travail a enregistré 249.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine passée, un chiffre en hausse de 14.000 par rapport à la semaine précédente qui confirme la détente du marché de l'emploi.



L'ISM mesurant l'activité manufacturière s'est contracté pour le quatrième mois consécutif en juillet aux Etats-Unis, à 46,8 contre 48,5 en juin, alors que les analystes s'attendaient à un rebond en direction de 49.



Wall Street continue par ailleurs de digérer une pléiade de résultats de sociétés cotées.



Meta s'adjuge plus de 7% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu au deuxième trimestre et dévoilé des perspectives jugées solides.



Le fabricant de processeurs Arm Holdings lâche néanmoins 12% après des perspectives jugées prudentes, qui entraînent des prises de bénéfices sur d'autres valeurs du secteur comme Applied Materials (-6%), Micron (-6%) ou AMD (-5%).



Moderna décroche de 18% après avoir fait état d'une perte nette de 1.28 milliards de dollars au deuxième trimestre pour un chiffre d'affaires total de seulement 241 millions.





