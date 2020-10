Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : l'allure ralentit après l'ISM manufacturier Cercle Finance • 01/10/2020 à 16:45









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York avait tendance à ralentir son allure jeudi après la publication d'un indice ISM de l'activité dans l'industrie manufacturière aux Etats-Unis inférieur aux attentes. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones n'avance plus que de 0,1% à 27.811,2 points tandis que le Nasdaq Composite progresse désormais de 0,7% à 11.245,6 points, après avoir ouvert en hausse de plus de 1%. La croissance de l'activité dans le secteur manufacturier a décéléré plus que prévu en septembre, à en croire les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM). L'indice a reculé à 55,4 le mois dernier, après 56 en août, alors que les économistes l'attendaient en moyenne en hausse vers 56,3. Les économistes s'attendaient à ce que la statistique bénéficie de la reprise du commerce mondial profite au secteur industriel, mais son repli alimente plutôt les craintes entourant le redressement de l'économie américaine. 'C'est à se demander si la reprise des contaminations du Covid-19, notamment dans le Midwest, n'a pas pénalisé l'activité', s'interroge un trader. 'A moins que ce ne soit la remontée du virus en Europe, où l'accélération de la propagation du Covid a provoqué de nouvelles mesures de restrictions qui ont peut-être affecté la tendance', ajoute-t-il. Avant cette déception, Wall Street avait en tout cas ouvert en hausse, soutenue par des dépenses de consommation plutôt solides et des inscriptions aux allocations chômage moins élevées que prévu. Les inquiétudes concernant la croissance américaine pèsent également sur le marché new-yorkais NYMEX, le brut léger américain (West Texas Intermediate) chutant actuellement de plus de 5% à 38,15 dollars. Du côté des valeurs, PepsiCo s'adjuge 0,9% après avoir dévoilé un chiffre d'affaires et un bénéfice net en hausse au troisième trimestre, le fabricant de snacks et de sodas ayant profité des mesures de déconfinement du début de l'été. Constellation Brands recule de son côté de 1,4% suite à l'annonce d'un bénéfice avant impôts trimestriel de 762 millions de dollars, soit 2,76 dollars de bénéfice par action.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.