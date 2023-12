Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: l'ADP renforce l'espoir d'une baisse de taux information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 15:03









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi matin, toujours portée par les anticipations de baisse des taux de la part de la Fed suite à de médiocres créations de postes dans le secteur privé.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert.



Le secteur privé aux Etats-Unis n'a créé que 103.000 emplois au mois de novembre, un chiffre nettement inférieur aux attentes, à en croire les résultats de la dernière enquête du cabinet privé ADP.



Cet indicateur, qui tombe deux jours avant la statistique officielle très attendue du Département du Travail, est venu provoquer un nouvel accès de faiblesse au niveau des rendements obligataires.



A moins de 4,16%, le rendement du papier à dix ans revient à un plancher depuis la fin du mois d'août.



'L'histoire suggère que lorsque le cycle de relèvement des taux s'achève, la performance globale des obligations dans la période qui suit est exceptionnelle', rappelle-t-on chez Columbia Threadneedle.



Les espoirs d'une baisse des taux ont le vent en poupe depuis quelques semaines, sur fond de poursuite du mouvement de désinflation et de ralentissement de l'activité économique.



En dehors de la statistique de l'emploi ADP, les investisseurs ont appris mercredi que la productivité non-agricole avait augmenté de 5,2% au troisième trimestre, après une hausse de 4,7% en estimation préliminaire.



Sur le front commercial, le déficit commercial des Etats-Unis s'est accru à 64,3 milliards de dollars en octobre, par rapport à celui de 61,2 milliards du mois précédent.



Le regain d'espoir d'une baisse des taux américains pénalise le dollar, avec un euro qui revient au contact du seuil de 1,08 après avoir touché la veille un plus bas de quasiment un mois.



Les cours du pétrole évoluent en nette baisse sur le NYMEX, plombés par les incertitudes entourant l'économie en attendant la publication, dans la matinée, des stocks de brut américains de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Le baril de brut léger américain (WTI) lâche actuellement 1,7% à 71,2 dollars.





