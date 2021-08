Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : juillet positif de +2,3%, repli hebdo de -0,35% information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 07:45









(CercleFinance.com) - Pas de coup de pouce ni de records pour cette ultime séance du mois de juillet : le Dow Jones cède 0,42% à 34.935 (dans le sillage de Caterpillar qui lâche -3%), le S&P500 recule de 0,54% à 4.395, le Nasdaq de 0,71% à 14.672, le Russell-2000 de 0,62% à 2.226. Le Nasdaq-100 (-0,6%) a été plombé par la chute de 7,1% d'eBay et de 7,6% d'Amazon qui a déçu jeudi soir en faisant état de ventes trimestrielles inférieures au consensus (113 milliards de dollars, contre 115 milliards anticipés), même si son profit est ressorti bien au-dessus des attentes à 15,1 dollars par action contre les 12,3 dollars prévus. Cette dernière séance du mois de juillet a également été animée par de nombreux indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis : les dépenses des ménages américains ont progressé de 1% en juin par rapport à mai au lieu de +0,7% anticipé (après un repli de 0,1% le mois précédent). Leurs revenus ont quant à eux progressé de 0,1% (le consensus anticipait -0,3%, après -2,2% en mai). L'indicateur le plus attendu était l'inflation sous-jacente en 'PCE' : elle a atteint les +4% en annualisé. Le département du Commerce a publié également une inflation 'core' de +0,4% en juin, laquelle atteint +3,5% en rythme annuel (contre 3,4% en mai), le plus haut niveau d'inflation observé depuis 1992. Indicateur plus positif, la confiance des consommateurs américains s'est dégradée un peu moins qu'estimé initialement au mois de juillet : l'indice de l'Université du Michigan ('UMich') s'est établi à 81,2 en donnée finale, au lieu de 80,8 en estimation préliminaire, après 85,5 en juin. Le meilleur chiffre du jour, ce fut le PMI de Chicago qui a bondi de 66,1 vers 73,4 alors que le consensus prévoyait un score de 70. Malgré une inflation à 4% et le PMI de Chicago, le rendement des T-Bonds s'est fortement détendu : -4Pts vers 1,2250%. Les vedettes du jour furent KLA +9%, AMD +3,2% (résultats canons publiés il y a 48 heures), Moderna +2,3%, Citrix +1,8%, Tesla et Microchip +1,5%. Le Nasdaq a été plombé par Etsy -7,8%, Amazon -7,6%, eBay -7,1%, Skyworks -6,2%, Idexx Lab -3,6%, Paypal -2,7%, Zoom -2,1%, Discovery -4,1%. Recul du secteur 'énergie' avec Devon, Diamondback -3%, Schlumberger et Halliburton -2,7%, Occidental -2,4%, EXXON -2,3%...

