Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : juillet positif de +2,3%, repli hebdo de -0,35% information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 23:39









(CercleFinance.com) - Pas de coup de pouce ni de records pour cette ultime séance du mois de juillet : le Dow Jones cède 0,42% à 34.935 (dans le sillage de Caterpillar qui lâche -3%), le S&P500 recule de 0,54% à 4.395, le Nasdaq de -0,71% à 14.672, le Russell-2000 de -0,62% à 2.226. Le Nasdaq-100 (-0,6%) a été plombé par la chute de 7,1% d'e-Bay et de -7,6% d'Amazon qui a déçu hier soir en faisant état de ventes trimestrielles inférieures au consensus (113 milliards de dollars, contre 115 milliards anticipés), même si son profit ressort bien au-dessus des attentes à 15,1 dollars par action contre 12,3 dollars prévus. Cette dernière séance du mois de juillet a également été animée par de nombreux indicateurs macroéconomiques aux Etats Unis: les dépenses des ménages américains ont progressé de 1% en juin par rapport à mai au lieu de +0,7% anticipé (après un repli de 0,1% le mois précédent). Leurs revenus ont quant à eux progressé de 0,1% (le consensus anticipait - 0,3%, après -2,2% en mai). L'indicateur le plus attendu était l'inflation sous-jacente en 'PCE' : elle atteint les +4% en annualisé. Le département du Commerce publie également une inflation 'core' de +0,4% en juin, laquelle atteint +3,5% (contre 3,4% en mai), le plus haut niveau d'inflation observé depuis 1992. Indicateur plus positif, la confiance des consommateurs américains qui se dégrade un peu moins qu'estimé initialement au mois de juillet: l'indice de l'Université du Michigan ('UMich') s'établit à 81,2 en donnée finale, au lieu de 80,8 en estimation préliminaire, après 85,5 en juin. Le meilleur chiffre du jour, ce fut le PMI de Chicago qui bondit de 66,1 vers 73,4 alors que le consensus prévoyait un score de 70. Malgré une inflation à 4% et le PMI de Chicago, le rendement des T-Bonds s'est fortement détendu : -4Pts vers 1,2250%. Les vedettes du jour furent KLA +9%, AMD +3,2% (résultats canons publiés il y a 48H), Moderna +2,3%, Citrix +1,8%, Tesla et Microchip +1,5%. Le Nasdaq a été plombé par Etsy -7,8%, Amazon -7,6%, eBay -7,1%, Skyworks -6,2%, Idexx Lab -3,6%, Paypal -2,7%, Zoom -2,1%, Discovery -4,1%, Recul du secteur 'énergie' avec Devon, Diamondback -3%, Schlumberger et Halliburton -2,7%, Occidental -2,4%, EXXON -2,3%...

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.