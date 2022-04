Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: JPMorgan et l'inflation ne rassurent pas information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 15:13

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note quasiment stable mercredi matin, pénalisée par le recul de JPMorgan, qui a ouvert la saison des résultats trimestriels sans réussir à séduire des investisseurs toujours très préoccupés par les pressions inflationnistes.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones est inchangé ou presque, tandis que celui sur le Nasdaq avance de 0,2%, laissant entrevoir un début de séance incertain.



Les intervenants de marché préfèrent adopter une attitude prudente après la parution de nouveaux chiffres de l'inflation qui semblent de nature à justifier de futurs relèvements des taux d'intérêt.



Selon le Département du Travail, les prix à la production ont en effet bondi de 1,4% en mars par rapport au mois précédent, dont une hausse de 0,9% hors alimentation, énergie et services commerciaux, une augmentation bien supérieure au consensus.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit désormais à 11,2% en données brutes, ce qui marque une très nette accélération après la progression de 10,3% observée au mois de février.



Ces risques inflationnistes font craindre une multiplication des hausses de taux de la part de la Fed, qui prépare depuis plusieurs mois les marchés à une accélération de ses relèvements de taux et à une réduction de son bilan.



Autre source d'inquiétude pour les investisseurs, JPMorgan lâche 3% en cotations avant-Bourse site à la publication d'un bénéfice de premier trimestre inférieur aux attentes de Wall Street.



Des provisions pour pertes sur crédit, liées principalement à l'inflation élevée et à la guerre en Ukraine, sont venues s'ajouter à des commissions bancaires en baisse et à des dépenses opérationnelles en hausse.



Autant de signaux d'alarme qui laissent penser que l'économie américaine pourrait finir par se diriger vers une récession, un scénario illustré par le début d'année particulièrement maussade signé par Wall Street.



Pour mémoire, le Dow Jones a perdu 5,8% depuis le 1er janvier, tandis que l'indice Nasdaq Composite a décroché de plus de 14,5%.