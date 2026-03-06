Wall Street Journal - 6 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

- Nike NKE.N prévoit d'enregistrer une charge de 300 millions de dollars liée aux efforts de réduction des coûts, y compris les suppressions d'emplois .

- Delta Air Lines DAL.N remanie son équipe dirigeante suite au départ à la retraite de son président et au départ prochain de son chef des opérations.

- Netflix NFLX.O a acquis InterPositive, une société de technologie de réalisation de films par intelligence artificielle fondée par Ben Affleck. Toute l'équipe d'InterPositive rejoindra Netflix, Affleck restant conseiller principal.

- Le ministère de la défense a officiellement désigné Anthropic comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement, l'excluant ainsi des partenaires travaillant avec le Pentagone.

- La banque numérique britannique Revolut a déclaré avoir déposé une demande de charte bancaire nationale aux États-Unis, rejoignant ainsi une vague d'entreprises fintech cherchant à se développer dans le pays sous l'administration Trump.

- Les législateurs canadiens affirment que le directeur général d'OpenAI, Sam Altman , s'est engagé lors de conversations à renforcer les protocoles de notification à la police des interactions potentiellement nuisibles avec le chatbot ChatGPT de l'entreprise, et à présenter des excuses à la ville ébranlée par une fusillade meurtrière dans une école.