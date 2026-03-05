 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 5 mars
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 08:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Morgan Stanley MS.N licencie environ 3 % de ses effectifs, soit 2 500 personnes, dans ses principales divisions.

- Gayle King, co-animatrice de CBS Mornings , a signé un nouveau contrat avec CBS News, s'assurant ainsi un talent de haut niveau dans le cadre d'un remaniement radical de l'organisation des informations.

- Un juge du tribunal fédéral du commerce a ordonné à l'administration Trump de rembourser plus de 130 milliards de dollars de droits de douane mondiaux invalidés par la Cour suprême.

- L'investisseur activiste Elliott Investment Management a injecté 1 milliard de dollars dans Pinterest PINS.N , que la société utilisera pour racheter des actions.

- L'ancien directeur de la recherche d'OpenAI lève 70 millions de dollars pour une nouvelle startup qui construit une plateforme d'IA et de logiciels pour automatiser la fabrication.

Valeurs associées

MICROSOFT
405,2000 USD NASDAQ +0,31%
MORGAN STANLEY
167,490 USD NYSE +0,93%
PINTEREST RG-A
19,380 USD NYSE +1,57%
