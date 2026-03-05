Wall Street Journal - 5 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Morgan Stanley MS.N licencie environ 3 % de ses effectifs, soit 2 500 personnes, dans ses principales divisions.

- Gayle King, co-animatrice de CBS Mornings , a signé un nouveau contrat avec CBS News, s'assurant ainsi un talent de haut niveau dans le cadre d'un remaniement radical de l'organisation des informations.

- Un juge du tribunal fédéral du commerce a ordonné à l'administration Trump de rembourser plus de 130 milliards de dollars de droits de douane mondiaux invalidés par la Cour suprême.

- L'investisseur activiste Elliott Investment Management a injecté 1 milliard de dollars dans Pinterest PINS.N , que la société utilisera pour racheter des actions.

- L'ancien directeur de la recherche d'OpenAI lève 70 millions de dollars pour une nouvelle startup qui construit une plateforme d'IA et de logiciels pour automatiser la fabrication.