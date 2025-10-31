 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 146,87
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street Journal - 31 octobre
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les chaînes Disney DIS.N , dont ESPN, ABC et FX, ont disparu de la plateforme YouTube TV de Google GOOGL.O , les deux parties n'étant pas parvenues à s'entendre sur un nouvel accord de distribution.

- La société canadienne de capital-investissement Onex fait équipe avec American International Group pour racheter l'assureur privé Convex pour 7 milliards de dollars.

- Le projet de CoreWeave CRWV.O d'acheter Core Scientific CORZ.O dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 9 milliards de dollars a échoué.

- Fresnillo FRES.L a déclaré avoir accepté d'acheter la société d'exploration canadienne Probe Gold PRB.TO dans le cadre d'une transaction en espèces d'environ 560 millions de dollars qui lui permet de s'implanter dans le secteur aurifère canadien.

- Related Companies construira un campus de centres de données de plus de 7 milliards de dollars à Saline Township, Michigan, pour Oracle ORCL.N et le projet Stargate d'OpenAI.

- L'administration Trump a identifié des cibles au Venezuela, dont des installations militaires utilisées pour la contrebande de drogue.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALPHABET-A
281,4800 USD NASDAQ +2,52%
CORE SCIENTIFIC
20,7400 USD NASDAQ -0,14%
COREWEAVE
131,0600 USD NASDAQ -6,34%
FRESNILLO
2 267,000 GBX LSE +0,85%
MICROSOFT
525,7600 USD NASDAQ -2,92%
ORACLE
256,860 USD NYSE -6,73%
WALT DISNEY
111,840 USD NYSE +1,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank