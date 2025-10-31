Wall Street Journal - 31 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Les chaînes Disney DIS.N , dont ESPN, ABC et FX, ont disparu de la plateforme YouTube TV de Google GOOGL.O , les deux parties n'étant pas parvenues à s'entendre sur un nouvel accord de distribution.

- La société canadienne de capital-investissement Onex fait équipe avec American International Group pour racheter l'assureur privé Convex pour 7 milliards de dollars.

- Le projet de CoreWeave CRWV.O d'acheter Core Scientific CORZ.O dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 9 milliards de dollars a échoué.

- Fresnillo FRES.L a déclaré avoir accepté d'acheter la société d'exploration canadienne Probe Gold PRB.TO dans le cadre d'une transaction en espèces d'environ 560 millions de dollars qui lui permet de s'implanter dans le secteur aurifère canadien.

- Related Companies construira un campus de centres de données de plus de 7 milliards de dollars à Saline Township, Michigan, pour Oracle ORCL.N et le projet Stargate d'OpenAI.

- L'administration Trump a identifié des cibles au Venezuela, dont des installations militaires utilisées pour la contrebande de drogue.