Wall Street Journal - 29 décembre
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 08:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- L'administration Trump a lancé des enquêtes sur l'utilisation d'initiatives en faveur de la diversité dans l'embauche et la promotion au sein de grandes entreprises américaines telles que Google GOOGL.O et Verizon VZ.N .

- Le Congrès américain est intervenu pour empêcher le Pentagone d'annuler l'achat de deux prototypes de jets Boeing

BA.N E-7 Wedgetail alors qu'il alignait 847 millions de dollars de financement supplémentaire.

- Le président américain Donald Trump a exprimé son optimisme quant à la fin de la guerre en Ukraine après avoir rencontré le président ukrainien Volodimir Zelensky et s'être entretenu par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine.

