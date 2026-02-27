Wall Street Journal - 27 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Paramount Skydance PSKY.O est sorti vainqueur d'une bataille de plusieurs mois pour acquérir Warner Bros Discovery WBD.O , après que le géant du streaming Netflix NFLX.O a refusé jeudi d'augmenter son offre pour le célèbre studio hollywoodien.

- La société d'intelligence artificielle Anthropic a déclaré qu'elle ne ferait pas marche arrière dans un conflit avec le ministère de la Défense sur les garde-fous de l'intelligence artificielle, compliquant ainsi les efforts pour parvenir à un compromis avant la date limite de vendredi.

- Jeudi, Jack Dorsey's Block XYZ.N a déclaré qu'il supprimerait plus de 4 000 emplois , soit près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre d'une refonte visant à intégrer l'intelligence artificielle dans ses opérations, ce qui a fait grimper les actions de la société de paiement de 25 % dans les échanges après les heures de bourse.

- Vanguard Group paiera 29,5 millions de dollars et renforcera son approche d'investissement passif afin de régler un procès intenté par 13 procureurs généraux d'États républicains affirmant que le gestionnaire de fonds et ses rivaux ont violé le droit de la concurrence en raison de leur activisme climatique.

- Walmart WMT.O a accepté de payer 100 millions de dollars pour régler les accusations de la Federal Trade Commission selon lesquelles le distributeur aurait trompé les chauffeurs-livreurs sur le salaire et les pourboires qu'ils pouvaient gagner.

- Brink's Company BCO.N prévoit d'acquérir NCR Atleos NATL.N pour environ 4 milliards de dollars en espèces et en actions, une opération qui combine deux acteurs majeurs dans le secteur des distributeurs automatiques de billets.