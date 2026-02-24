Wall Street Journal - 24 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- FedEx FDX.N a intenté une action en justice contre le gouvernement américain, demandant un remboursement complet plus des intérêts pour ce qu'elle a payé en droits de douane découlant des tarifs douaniers du président Donald Trump promulgués l'année dernière.

- Todd Snyder, l'administrateur qui liquide Terraform Labs de Do Kwon, a poursuivi Jane Street, alléguant que le géant du commerce à grande vitesse s'est livré à un délit d'initié pour profiter illégalement de l'effondrement de l'empire cryptographique et, en fin de compte, le précipiter.

- First Brands Group n'a pas été en mesure de trouver un financement ou un acheteur pour poursuivre la plupart de ses activités à l'échelle de l'entreprise, a déclaré le fournisseur de pièces automobiles en faillite en licenciant des employés dans ses activités d'après-vente.

- L'administration américaine Trump envisage d'imposer de nouveaux tarifs douaniers de sécurité nationale à une demi-douzaine d'industries à la suite d'une décision de la Cour suprême la semaine dernière qui a invalidé de nombreuses mesures prises par le président au cours de son second mandat.

- Loblaw prévoit de construire plus de deux douzaines de nouveaux magasins d'alimentation sous ses enseignes de rabais d'ici 2026, profitant de la tendance croissante des Canadiens à privilégier les achats de valeur, alors que les budgets des ménages restent sous pression.

- Le Pentagone n'a reçu aucun ordre de déploiement de navires de la marine américaine au Groenland, selon des responsables américains, bien que le président Trump ait affirmé qu'un navire-hôpital était "en route" vers le territoire danois autonome.