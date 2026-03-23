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Wall Street Journal - 23 mars
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 08:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Un avion Express d'Air Canada AC.TO est entré en collision dimanche avec un véhicule d'urgence à l'aéroport LaGuardia de New York, et la Federal Aviation Administration a déclaré que l'aéroport serait fermé jusqu'à lundi soir.

- Mark Zuckerberg, directeur général de Meta META.O , est en train de construire un agent directeur général pour l'aider à faire son travail. Un autre outil d'IA appelé Second Brain, qui peut indexer et interroger des documents pour des projets, entre autres, gagne également du terrain en interne.

- L'investisseur activiste Elliott Investment Management a constitué un investissement de plusieurs milliards de dollars dans la société d'automatisation de la conception électronique Synopsys SNPS.O , arguant que l'éditeur de logiciels a la possibilité d'augmenter ses ventes et d'améliorer ses marges.

- Elon Musk a déclaré que Tesla TSLA.O et SpaceX allaient s'associer pour construire une nouvelle usine massive de fabrication de puces à Austin, au Texas, afin de soutenir ses vastes projets d'intelligence artificielle, de robots et d'établissements humains dans l'espace.

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