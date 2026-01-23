Wall Street Journal - 23 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a poursuivi JPMorgan Chase JPM.N et son directeur général Jamie Dimon pour 5 milliards de dollars jeudi, alléguant que la banque a fermé ses comptes pour des raisons politiques après l'émeute du Capitole du 6 janvier 2021.

- TikTok a finalisé un accord pour continuer à opérer aux États-Unis sous une nouvelle entité américaine, avec Oracle

ORCL.N , Silver Lake et MGX détenant chacun 15% des parts et ByteDance en détenant moins de 20%.

- Le département américain de l'énergie a ordonné aux opérateurs du réseau d'utiliser l'alimentation de secours des centres de données et d'autres installations, alors qu'une tempête hivernale majeure menace de provoquer des pannes d'électricité ce week-end.

- L'administration Trump a renvoyé deux fonctionnaires du ministère du Commerce chargés de protéger les États-Unis des avancées technologiques chinoises, marquant ainsi la dernière éviction d'un personnel chargé des questions de sécurité nationale liées à Pékin.

- L'ancien avocat spécial Jack Smith a déclaré aux législateurs qu'il s'attendait à être poursuivi sous Trump, affirmant que les fonctionnaires du ministère de la Justice suivraient les ordres du président.

- Le vice-président américain JD Vance a placé lui-même au centre d'un conflit entre les autorités fédérales et locales sur l'application des lois sur l'immigration, exhortant à une plus grande coopération avec l'ICE et blâmant les autorités de Minneapolis pour leur refus de laisser la police locale apporter son aide.