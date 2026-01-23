 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 23 janvier
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 09:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a poursuivi JPMorgan Chase JPM.N et son directeur général Jamie Dimon pour 5 milliards de dollars jeudi, alléguant que la banque a fermé ses comptes pour des raisons politiques après l'émeute du Capitole du 6 janvier 2021.

- TikTok a finalisé un accord pour continuer à opérer aux États-Unis sous une nouvelle entité américaine, avec Oracle

ORCL.N , Silver Lake et MGX détenant chacun 15% des parts et ByteDance en détenant moins de 20%.

- Le département américain de l'énergie a ordonné aux opérateurs du réseau d'utiliser l'alimentation de secours des centres de données et d'autres installations, alors qu'une tempête hivernale majeure menace de provoquer des pannes d'électricité ce week-end.

- L'administration Trump a renvoyé deux fonctionnaires du ministère du Commerce chargés de protéger les États-Unis des avancées technologiques chinoises, marquant ainsi la dernière éviction d'un personnel chargé des questions de sécurité nationale liées à Pékin.

- L'ancien avocat spécial Jack Smith a déclaré aux législateurs qu'il s'attendait à être poursuivi sous Trump, affirmant que les fonctionnaires du ministère de la Justice suivraient les ordres du président.

- Le vice-président américain JD Vance a placé lui-même au centre d'un conflit entre les autorités fédérales et locales sur l'application des lois sur l'immigration, exhortant à une plus grande coopération avec l'ICE et blâmant les autorités de Minneapolis pour leur refus de laisser la police locale apporter son aide.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
303,630 USD NYSE +0,45%
ORACLE
178,165 USD NYSE +2,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

