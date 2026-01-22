 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street Journal - 22 janvier
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 07:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Un avion donné par le Qatar et en cours de réaménagement pour servir de nouvel avion Air Force One devrait être livré au président américain Donald Trump d'ici à l'été.

- L'administration Trump affirme de nouveaux pouvoirs lui permettant de pénétrer dans les maisons pour arrêter des suspects sans mandat pénal signé par un juge, adoptant ainsi une politique qui s'appuie sur des mandats administratifs pour arrêter les personnes soupçonnées d'être dans le pays de manière illégale.

- L'administration Trump recherche des initiés du gouvernement cubain pour l'aider à conclure un accord visant à évincer les dirigeants communistes de l'île d'ici la fin de l'année.

- La Cour suprême des États-Unis a fait part de son scepticisme à l'égard de la tentative du président Trump de limoger la gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, en indiquant qu'elle resterait probablement à son poste pendant la durée de son recours en justice.

- Les États-Unis transfèrent 150 combattants de l'État islamique capturés du nord-est de la Syrie vers l'Irak et prévoient d'en transférer jusqu'à 7 000 autres, craignant que l'instabilité régionale ne déclenche un effondrement de la sécurité et des évasions massives.

- Le Canadien Pacifique Kansas City CP.TO a déclaré qu'il achèterait 30 locomotives Tier 4 supplémentaires à Progress Rail cette année dans le cadre d'un engagement de 800 millions de dollars pour investir dans les entreprises américaines.

Valeurs associées

CANADIAN PACIFIC
99,550 CAD TSX +2,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.01.2026 09:03 

    * SOCIETE GENERALE SOGN.PA a annoncé jeudi la suppression de 1.800 postes en France dans le cadre d'un projet de réorganisation de ses activités dans le pays. * Le consortium formé d'ORANGE ORAN.PA , BOUYGUES Telecom BOUY.PA et Iliad, maison-mère de Free, indique ... Lire la suite

  • La journaliste philippine Frenchie Mae Cumpio arrive au tribunal de Tacloban, le 22 janvier 2026 ( AFP / Jam STA ROSA )
    Philippines: une journaliste condamnée à 12 ans de prison incompressible
    information fournie par AFP 22.01.2026 09:01 

    Une jeune journaliste philippine a été condamnée à 12 ans de prison incompressible jeudi, accusée de financer l'insurrection communiste dans l'est du pays, une affaire qualifiée de "parodie de justice" notamment par un rapporteur de l'ONU. La journaliste et animatrice ... Lire la suite

  • Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, comme à Strasbourg, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales ( AFP / PATRICK HERTZOG )
    Municipales: moins de voitures, plus de vélos, on continue?
    information fournie par AFP 22.01.2026 08:59 

    Une politique pro-vélo vertueuse, ou une offensive anti-voiture excessive? Dans plusieurs grandes villes, la question des mobilités est un sujet clivant dans la campagne pour les municipales, à l'instar des débats à Strasbourg, Paris ou Lyon. Dans la métropole ... Lire la suite

  • DANONE : Baissier mais survendu
    DANONE : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 22.01.2026 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank