Wall Street Journal - 22 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Un avion donné par le Qatar et en cours de réaménagement pour servir de nouvel avion Air Force One devrait être livré au président américain Donald Trump d'ici à l'été.

- L'administration Trump affirme de nouveaux pouvoirs lui permettant de pénétrer dans les maisons pour arrêter des suspects sans mandat pénal signé par un juge, adoptant ainsi une politique qui s'appuie sur des mandats administratifs pour arrêter les personnes soupçonnées d'être dans le pays de manière illégale.

- L'administration Trump recherche des initiés du gouvernement cubain pour l'aider à conclure un accord visant à évincer les dirigeants communistes de l'île d'ici la fin de l'année.

- La Cour suprême des États-Unis a fait part de son scepticisme à l'égard de la tentative du président Trump de limoger la gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, en indiquant qu'elle resterait probablement à son poste pendant la durée de son recours en justice.

- Les États-Unis transfèrent 150 combattants de l'État islamique capturés du nord-est de la Syrie vers l'Irak et prévoient d'en transférer jusqu'à 7 000 autres, craignant que l'instabilité régionale ne déclenche un effondrement de la sécurité et des évasions massives.

- Le Canadien Pacifique Kansas City CP.TO a déclaré qu'il achèterait 30 locomotives Tier 4 supplémentaires à Progress Rail cette année dans le cadre d'un engagement de 800 millions de dollars pour investir dans les entreprises américaines.