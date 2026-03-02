Wall Street Journal - 2 mars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Blue Owl OWL.N est confronté à des tensions croissantes alors que les remboursements des investisseurs, les inquiétudes concernant les prêts au secteur technologique et les erreurs dans les restructurations de fonds érodent la confiance, forçant le géant du crédit privé à vendre des actifs et à stabiliser ses actions en chute libre.

- Le CDC est confronté à de profonds bouleversements alors qu'environ 80 % de ses directeurs de centre quittent et que des personnes nommées par le pouvoir politique gagnent en influence, laissant le personnel sans direction claire dans un contexte de changements politiques rapides sous l'équipe Trump-Kennedy.

- De grands groupes de centres de données se déconnectent brusquement du réseau lors de pannes de lignes électriques, créant un nouveau risque de fiabilité alors que leur demande d'électricité augmente pour atteindre 17 % de la consommation américaine d'ici 2030.

- Les syndicats californiens lancent une vaste campagne de signatures pour faire inscrire au bulletin de vote de novembre un impôt unique de 5 % sur la fortune des milliardaires.