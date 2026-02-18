Wall Street Journal - 18 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Le sidérurgiste américain Steel Dynamics STLD.O et le conglomérat australien SGH SGH.AX ont présenté une offre bonifiée pour BlueScope Steel BSL.AX qui valorise ses capitaux propres à environ 11 milliards de dollars, et ont déclaré qu'ils ne la relèveraient pas à moins qu'un soumissionnaire rival n'émerge.

- Warner Bros. Discovery WBD.O a déclaré mardi qu'il allait reprendre les négociations avec Paramount PSKY.O , ouvrant la voie à une guerre d'offres potentielle avec son prétendant préféré Netflix NFLX.O . Cette décision intervient après que Paramount a adouci la semaine dernière son offre hostile de 77,9 milliards de dollars en numéraire pour l'ensemble de Warner Discovery, y compris ses chaînes câblées CNN et TNT.

- L'entreprise pharmaceutique allemande et le conglomérat agricole Bayer BAYGn.DE a déclaré mardi qu'il proposait de régler une action collective à l'échelle nationale pour résoudre les allégations selon lesquelles son herbicide phare provoque le cancer. Le plan de règlement prévoit de mettre de côté plus de 7 milliards de dollars pour financer des paiements sur 21 ans.

- Kalshi a subi un coup dur dans sa bataille pour rester disponible au Nevada, car une cour d'appel fédérale a rejeté sa demande de suspension des efforts de l'État pour bloquer la plateforme de marché prédictif.

- Kenvue KVUE.N supprime 3,5 % de ses effectifs dans le cadre d'un effort plus large de réduction des coûts avant son acquisition prévue par Kimberly-Clark KMB.O .

- Le maire de New York, Zohran Mamdani, a proposé d'augmenter les impôts fonciers de près de 10 %, après avoir échoué jusqu'à présent à persuader la Gouverneure de New York, Kathy Hochul, d'augmenter les impôts sur les sociétés et les riches.