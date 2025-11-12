 Aller au contenu principal
Wall Street Journal - 12 novembre
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 07:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Parker Hannifin PH.N a déclaré qu'il achèterait le fabricant de systèmes de filtration d'air et de liquide Filtration Group à la société privée Madison Industries pour 9,25 milliards de dollars, alors qu'il cherche à étendre sa présence sur le marché des pièces détachées.

- La Maison Blanche étudie de nouvelles mesures pour limiter l'influence des conseillers en procuration et des gestionnaires de fonds indiciels, s'immisçant ainsi dans un débat brûlant soulevé ces derniers mois par des directeurs généraux de premier plan tels qu'Elon Musk et Jamie Dimon.

- Yann LeCun, le pionnier de l'intelligence artificielle qui a dirigé les efforts de Meta META.O en matière d'IA pendant plus d'une décennie, a parlé à des associés de quitter Meta et de lancer une startup.

- Les chiens de garde de Fannie Mae qui ont été démis de leurs fonctions avaient cherché à savoir si Bill Pulte, nommé par Trump, avait obtenu de manière inappropriée des dossiers hypothécaires de fonctionnaires démocrates clés, y compris la procureure générale de New York Letitia James.

- Kathleen McCarthy Baldwin, co-responsable mondiale de l'immobilier chez Blackstone BX.N , a déclaré qu'elle prévoyait de quitter l'entreprise à la fin de l'année.

  • Le président chinois Xi Jinping (g) et le roi d'Espagne Felipe VI passent en revue la Garde d'honneur à Pékin, le 12 novembre 2025 ( POOL / ANDRES MARTINEZ CASARES )
    Chine: le roi d'Espagne en visite d'Etat, 18 ans après son père
    information fournie par AFP 12.11.2025 07:43 

    Le roi d'Espagne, Felipe VI, a été accueilli en grande pompe mercredi à Pékin par le président Xi Jinping, à l'occasion de sa première visite d'Etat en Chine depuis son accession au trône en 2014. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Espagne en Asie ... Lire la suite

  • Bâtiment de la Banque de France Paris
    La BdF prévoit une légère croissance au T4, l'incertitude politique pèse
    information fournie par Reuters 12.11.2025 07:43 

    L'économie française devrait progresser légèrement au quatrième trimestre, l'incertitude élevée, alimentée par la situation politique, contribuant au ralentissement du rythme croissance en novembre, a indiqué mardi la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle ... Lire la suite

  • Une carte Pluxee (Crédit: L. Grassin / )
    Pluxee conteste des mesures du gouvernement brésilien
    information fournie par Zonebourse 12.11.2025 07:43 

    Pluxee indique envisager une action en justice au Brésil contre des mesures à propos du Programme d'Alimentation du Travailleur (PAT), concernant notamment le taux de commission commerçant, les délais de remboursement et le traitement des titres-restaurant. Le ... Lire la suite

  • SOLUTIONS 30 SE : Un rebond est probable depuis les supports
    SOLUTIONS 30 SE : Un rebond est probable depuis les supports
    information fournie par TEC 12.11.2025 07:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Pour sa part, le RSI est plutôt dans une zone de ... Lire la suite

