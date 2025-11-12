Wall Street Journal - 12 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- Parker Hannifin PH.N a déclaré qu'il achèterait le fabricant de systèmes de filtration d'air et de liquide Filtration Group à la société privée Madison Industries pour 9,25 milliards de dollars, alors qu'il cherche à étendre sa présence sur le marché des pièces détachées.

- La Maison Blanche étudie de nouvelles mesures pour limiter l'influence des conseillers en procuration et des gestionnaires de fonds indiciels, s'immisçant ainsi dans un débat brûlant soulevé ces derniers mois par des directeurs généraux de premier plan tels qu'Elon Musk et Jamie Dimon.

- Yann LeCun, le pionnier de l'intelligence artificielle qui a dirigé les efforts de Meta META.O en matière d'IA pendant plus d'une décennie, a parlé à des associés de quitter Meta et de lancer une startup.

- Les chiens de garde de Fannie Mae qui ont été démis de leurs fonctions avaient cherché à savoir si Bill Pulte, nommé par Trump, avait obtenu de manière inappropriée des dossiers hypothécaires de fonctionnaires démocrates clés, y compris la procureure générale de New York Letitia James.

- Kathleen McCarthy Baldwin, co-responsable mondiale de l'immobilier chez Blackstone BX.N , a déclaré qu'elle prévoyait de quitter l'entreprise à la fin de l'année.