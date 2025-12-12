Wall Street Journal - 12 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Disney DIS.N s'apprête à investir 1 milliard de dollars dans OpenAI et à accorder une licence à plus de 200 personnages pour ChatGPT et Sora, ce qui permettra à la plateforme d'IA d'utiliser ses propriétés pour générer de courtes vidéos sociales à l'initiative de l'utilisateur.

- Rivian RIVN.O étend la conduite mains libres à 3,5 millions de miles de routes en Amérique du Nord et introduit sa propre puce d'IA, alors qu'il rivalise avec Tesla TSLA.O dans le domaine de la technologie autonome.

- OpenAI lance GPT-5.2 avec des fonctions de raisonnement et de productivité améliorées pour contrer Gemini de Google et gagner des utilisateurs en entreprise.

- Renaissance envisage de modifier ses modèles de transactions après que les fluctuations des mèmes ont touché deux fonds qui gèrent ensemble près de 20 milliards de dollars, bien que son fonds phare Medallion ait enregistré des gains de 20 % cette année.

- Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, condamné à 15 ans de prison aux États-Unis pour fraude liée à un effondrement de 40 milliards de dollars de ses pièces TerraUSD et Luna en 2022.

- L'administration Trump abandonne ses projets de pièces de 25 cents en l'honneur de l'abolition et du suffrage, et opte pour les thèmes des Pères fondateurs; la pièce de 1 dollar à l'effigie de Trump est toujours à l'étude.