Wall Street Journal - 11 novembre
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 06:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Wall Street Journal. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- La plateforme vidéo Rumble RUM.O , qui héberge la plateforme de médias sociaux du président américain Donald Trump, Truth Social, a déclaré qu'elle acquiert la société allemande d'IA en nuage Northern Data NB2.DE dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 767 millions de dollars.

- Restaurant Brands International QSR.TO a conclu un accord de coentreprise avec la société chinoise de capital-investissement CPE afin d'injecter des capitaux dans son activité Burger King China et d'aider à alimenter la croissance à l'étranger.

- Apollo Sports Capital, la branche d'investissement dans le sport du fonds américain Apollo APO.N , a accepté de devenir l'actionnaire majoritaire du club de football espagnol de premier plan Atletico Madrid.

- Coinbase Global COIN.O lance une nouvelle plateforme pour permettre aux investisseurs individuels d'acheter des jetons numériques avant qu'ils ne soient cotés sur sa bourse.

- TreeHouse Foods THS.N a annoncé qu'il serait privatisé par le groupe d'investissement européen Investindustrial dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluant le fabricant de produits alimentaires emballés à 2,9 milliards de dollars.

