Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : Joe Biden conforte son avance Cercle Finance • 23/10/2020 à 15:09









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait s'inscrire en légère hausse vendredi matin, à la faveur d'un effet de soulagement au lendemain du second débat présidentiel, qui semble avoir conforté l'avance dont bénéficie dans les sondages le candidat démocrate Joe Biden. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais progressent de 0,3% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le vert. Selon un sondage CNN, Joe Biden a de nouveau remporté son duel télévisé face à Donald Trump en vue du scrutin du 3 novembre, 53% des téléspectateurs le considérant comme gagnant du débat contre 39% pour Trump. 'Si l'on devait se fier aux sondages, alors le scénario le plus probable serait celui d'une victoire de Biden, avec le contrôle conjoint des deux chambres du Congrès', pronostique Gaétan Peroux, stratégiste au sein de la branche de gestion de fortune d'UBS. Si Wall Street se montre traditionnellement favorable aux candidats républicains, Joe Biden semble s'imposer depuis quelques semaines comme le premier choix des investisseurs américains. L'ex-vice président fait en effet figure de garant d'un retour à la normale en matière de politique économique et de relations commerciales internationales. 'Un retour à une politique commerciale plus conventionnelle profiterait aux marchés boursiers', explique-t-on chez NN Investment Partners. Les investisseurs commencent donc à se positionner en vue de l'éventuelle adoption des projets de Biden en matière d'infrastructure, sachant que l'accent mis sur le climat soutiendraient les valeurs des services collectifs ('utilities'), les secteurs cycliques et les thématiques liées à l'investissement durable. 'Le changement d'administration américaine accélérerait probablement les progrès vers des énergies 'vertes' grâce à la mise en place de nouvelles réglementations et à l'adoption d'un véritable plan de dépenses fédérales en matière d'infrastructures', soulignent les équipes de SPDR. Joe Biden propose en effet des centaines de milliards de dollars d'investissements dans les énergies renouvelables, la construction de réseaux de transmission et de stockage de l'énergie. Le rebond des actions pourrait toutefois être limité par l'absence toujours notable d'un accord sur un nouveau plan de relance à Washington et par les résultats décevants publiés dans la soirée d'hier par Intel. Sur le plan macroéconomique, le marché attend la publication de l'indice IHS PMI Markit composite 'flash' pour le mois d'octobre dans le courant de la matinée.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.