Wall Street : Jerome Powell va dicter la tendance

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note hésitante jeudi matin dans des marchés peu actifs à quelques heures d'un discours très attendu de Jerome Powell, le président de la Fed. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 grignote 0,1% tandis que le contrat à terme sur le Nasdaq 100 cède 0,1%, annonçant un début de séance indécis. Le patron de la Réserve fédérale doit s'exprimer en fin de matinée sur l'état de l'économie américaine à l'occasion d'une conférence virtuelle organisée par le Wall Street Journal. Après la récente dégradation du compartiment obligataire, les investisseurs attendent d'être rassurés concernant les intentions de la Fed en matière de politique économique et de perspectives économiques. Les intervenants de marché souhaitent notamment entendre la Fed répéter que la hausse de l'inflation n'est que temporaire et qu'elle ne justifie pas de réduction de ses rachats d'actifs. Les marchés ont alterné le chaud et le froid depuis le début de la semaine, au gré des variations des rendements obligataires et de statistiques économiques mitigées. Les indicateurs publiés avant l'ouverture montre que le redressement de l'activité aux Etats-Unis reste laborieux du côté du marché du travail. Les inscriptions aux allocations chômage sont ainsi reparties à la hausse à l'issue de la semaine du 22 février aux Etats-Unis, pour s'établir à 745.000 contre 736.000 (chiffre révisé) la semaine précédente. La productivité non-agricole a par ailleurs chuté de 4,2% au quatrième trimestre, selon la seconde estimation du Département du Travail, qui avait annoncé initialement une chute de 4,8% après une croissance de 4,2% au trimestre précédent. Cette réduction de la productivité traduit une augmentation de 10,1% du nombre d'heures travaillées, surpassant largement la hausse de 5,5% de la production.

