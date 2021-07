Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : Jerome Powell rassure encore une fois Cercle Finance • 14/07/2021 à 17:31









(CercleFinance.com) - Wall Street s'est orientée à la hausse mercredi matin, les propos de Jerome Powell concernant l'inflation et la politique monétaire de la Fed ayant rassuré les investisseurs. Une heure et demie après le coup d'envoi des échanges, le Dow Jones avance de 0,2% à 34.948,8 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 14.750,8 points. Les valeurs bancaires freinent toutefois la progression des marchés américains, en dépit de la publication - avant l'ouverture - de résultats trimestriels bien meilleurs que prévu. Bank of America lâche 4,5% après avoir engrangé un bénéfice net en hausse de 163% à 9,2 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, une performance largement supérieure à l'estimation moyenne des analystes. Citigroup, autre grande banque ayant publié ses comptes avant l'ouverture, cède 0,3% après avoir fait état d'un bénéfice net quasiment multiplié par six au deuxième trimestre, une performance bien meilleure que prévu. Wells Fargo perd 0,7% malgré son retour aux bénéfices sur le trimestre écoulé après avoir perdu de l'argent au deuxième trimestre 2020 pour la première fois en plus de 10 ans. Mais avec une hausse de 16% depuis le début de l'année pour l'indice S&P des valeurs financières, ces bonnes performances étaient déjà bien intégrées dans les cours. Les investisseurs préfèrent retenir les propos de Jerome Powell, qui est venu calmer les inquiétudes suscitées par la récente remontée de l'inflation, susceptible de justifier un changement de cap dans la politique monétaire de la Fed. Devant le Congrès, le patron de la Fed a estimé que l'inflation demeurerait sans doute à un niveau 'élevé' pendant encore quelques mois avant de se modérer et souligné que les progrès 'substantiels' tant attendus de l'économie étaient encore éloignés. Jerome Powell laisse ainsi entendre que la réduction des rachats d'actifs de l'institution ('tapering') n'est pas encore à l'ordre du jour.

