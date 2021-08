Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : Jerome Powell est attendu au tournant information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 15:21









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin, à quelques heures du discours très attendu de Jerome Powell, de la part duquel le marché attend des éléments concrets. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance dans le vert. Les investisseurs - qui ont porté les indices à de nouveaux sommets ces dernières séances - vont se concentrer sur les propos du patron de la Fed afin d'en savoir davantage sur ses intentions en matière de politique monétaire. Ses déclarations pourraient fournir aux investisseurs de précieux indices quant à la trajectoire prévue par la Réserve fédérale en matière de recalibrage de ses rachats d'actifs, qui constituent un élément moteur des marchés financiers. Certains stratèges redoutent toutefois une intervention aux allures de 'non événement', alors que Jerome Powell n'est toujours pas fixé sur un éventuel renouvellement de son mandat, qui prendra fin en février prochain. 'Powell devrait rappeler son discours de l'an dernier à Jackson Hole, qui reste mal compris, qui insiste sur la tolérance supplémentaire de la Fed pour une inflation plus élevé', pronostique Thomas Costerg, économiste chez Pictet Wealth Management. En attendant les déclarations de Powell, le marché a étudié les différents indicateurs économiques publiés avant l'ouverture, à commencer par les statistiques mensuelles des dépenses de consommation, qui montrent une inflation sous-jacente plus forte que prévu. En rythme annuel, l'indice des prix PCE s'est accru de 0,2 point à 4,2% en juillet, un niveau nettement supérieur aux attentes moyennes du marché. Autre élément susceptible d'influencer la tendance, l'indice Michigan sur la confiance du consommateur américain sera publié dans le courant de la matinée. Dans son estimation préliminaire, publiée début août, l'indice 'UMich' avait lourdement chuté en raison des inquiétudes liées à la montée rapide des infections au variant Delta.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.